Отремонтируют еще девять дорог дополнительно

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для Севастополя выделено дополнительное финансирование — 437 миллионов рублей.

Распоряжением правительства РФ Севастополю предоставлены межбюджетные трансферты в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети. Дополнительные средства будут направлены на ремонт девяти автомобильных дорог общей протяженностью около 30 км. В перечень вошли региональные магистрали: участки симферопольской дороги (от ул.Чернореченская до ул.Генерала Мельника), ялтинской дороги (от Ялтинского кольца до Сапун-горы), подъезд к аэропорту «Бельбек» (от транспортной развязки у с.Фруктового), дороги в Байдарской долине (от с.Орлиное до с.Колхозное).

Эти дороги с высокой интенсивностью транспортных средств, в т. ч. грузового транспорта. Ремонтом предусмотрено фрезерование изношенного дорожного покрытия, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка барьерных ограждений, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

К концу сентября Севастополь должен достигнуть 80% показателя выполнения нацпроекта без учета дополнительных средств, говорится в сообщении пресс-службы городского правителства. Уже завершены работы на 63 дорожных объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общая протяженность которых составляет почти 45 км. В Ленинском районе отремонированы и введены в эксплуатацию ул.Сеченова, ул.Ковпака, ул.Ленинградская, ул.Мокроусова. В Балаклавском — завершен ремонт протяженного участка региональной дороги Ялта – Гончарное, ул.Молодогвардейцев, ул.Раенко и ул.Погорелова, ул.Малиновского.

Дорожные работы продолжаются на ул.Истомина, переулке Рудничном, ул.Сенявина, ул.Ж.Дерюгиной.