Нашелся спонсор для бабы Веры

Несмотря на многочисленные обращения и просьбы в госструктуры, а также организованные ими проверки и комиссии, на помощь пожилой Вере Бобковой пришли не чиновники, не волонтеры и не красивые-здоровенные военные из части через дорогу, а простые люди. Организовать ремонт помог шоумен Сергей Москалец с супругой Аленой.

По словам молодого человека, они познакомились с бабой Верой на выборах губернатора Севастополя 13 сентября. Придя под закрытие на избирательный участок в районе рынка «Чайка», супруги заметили согбенную пожилую женщину, пытающуюся преодолеть ступеньки, ведущие к помещению для голосования.

С.Москалец с женой попросили сотрудников избирательной комиссии помочь старушке, но на их просьбу никто не откликнулся. После голосования супруги проводили новую знакомую к дому на ул.Катерную, где и увидели страшную картину разрухи.

Хозяйка пожаловалась, что стена рухнула еще в начале лета, но отремонтировать ее нет никакой возможности, а помочь некому. Молодая семья Москалец прониклась судьбой пожилой женщины и пообещала помощь. О ее бедственном положении они рассказали другу — частному предпринимателю, который владеет строительной фирмой. Тот согласился помочь, выделил необходимые материалы и бригаду строителей. Работа закипела. В течение нескольких дней рухнувшую стену отремонтировали.

— Мы с разрешения хозяйки осмотрели ее дом и обнаружили, что крыша протекает, двор запущен, внутренние постройки находятся в аварийном состоянии. Зима не за горами, где она будет жить? — задался резонным вопросом С.Москалец. На ремонт крыши баба Вера согласилась, а от благоустройства двора наотрез отказалась.

— Мы терпеливые, будем с бабушкой разговаривать, настаивать и объяснять, что она должна жить в нормальных условиях. Может, согласится и на обустройство двора, — рассуждает молодой человек.

Всем в округе, где проживает старушка, известны ее судьба, непростой нрав и характер. Многие жители района Карантина пытались ей помочь, но одинокая женщина людям не доверяет и от помощи отказывается. И от государства она получает только пенсию.

«Севастопольская газета» в середине лета обращалась в совет ветеранов Ленинского района с просьбой проявить заботу и участие в судьбе В.Бобковой. Ответственный секретарь организации Татьяна Шатайло тогда отрапортовала, что после посещения женщины на совете было принято решение обратиться к военным — часть расположена прямо через дорогу — за помощью в восстановлении обвалившейся стены и направить в соответствующие органы ходатайство об оказании гражданке В.Бобковой медицинской помощи, в которой она несомненно нуждается. С тех пор никакие реальные действия в отношении пожилого человека предприняты не были.

«Никаких военных, к которым кто-то там обращался, как я понял, не было. Это ужасно, что все вокруг налево и направо раздают обещания, вместо того, чтобы просто сделать реальную работу», — говорит С.Москалец.