Коккозку не будут перекачивать в Севастополь

«Мы готовы бы дать Севастополю воду, если бы она у нас была. Регион братский, нам с севастопольцами делить нечего. Но воды в районе Коккозки нет и не будет. Мы все показали руководству Севастополя. Это не наша прихоть. Если бы реки были полноводными, хватило бы всем. Вопрос по реке Коккозка закрыт до момента, пока эта река не станет полноводной», — приводит ТАСС слова С.Аксенова на заседании оперативного штаба по водоснабжению Крыма 25 сентября.

Накануне вечером, выступая в прямом эфире телеканала «СТВ», М.Развожаев объявил, что Севастополь не будет реализовывать проект переброски воды из Коккозки в Чернореченское водохранилище из-за негативного общественного мнения крымчан — жителей Бельбекской долины. Городские власти будут искать альтернативные проекты пополнения запаса воды.

М.Развожаев 2 сентября доложил Президенту России Владимиру Путину о желании возобновить проект переброски паводковых вод из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище и получил поддержку в этом вопросе. Севастополю были обещаны 7,4 млрд рублей на решение проблем с водой, из которых непосредственно 3,8 млрд — на переброску.

Дефицит воды в Крыму возник из-за бесснежных зим последних нескольких лет. С начала сентября 2020 года в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов воду подают по графику. Запас воды в Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах приближается к критическому минимуму. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдаются засоление подземных вод и снижение уровня воды в артезианских скважинах.