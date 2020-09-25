Истребитель «Аэрокобру» подняли со дна моря

Экспедиция Русского географического общества (РГО) совместно с Министерством обороны России подняла со дна Черного моря истребитель Bell P-39 Airacobra («Бэлл Пи-39 «Аэрокобра») из состава полка, участвовавшего в прикрытии с воздуха Ялтинской конференции лидеров антигитлеровской коалиции в 1945 году.

Об этом ТАСС сообщил специалист Экспедиционного центра Минобороны Анатолий Калемберг.

Самолет был обнаружен в 2017 году в 800 метрах от поселка Новофедоровка в Крыму. Исследование истребителя проводилось в 2019 году экспедицией Минобороны РФ по поиску затонувших объектов времен Великой Отечественной войны. Совместная экспедиция РГО и Минобороны РФ приступила к подъему «Аэрокобры» 14 сентября 2020 года.

«Истребитель поднят со дна моря. Он был подтянут к причальной стенке и поднят из воды краном. Истребитель переложен в грузовой автомобиль, выставлена охрана», — сообщил А.Калемберг. По его словам, самолет станет экспонатом одного из музеев.

«Я сторонник того, чтобы оставить самолет в Крыму, потому что история этого самолета и история этого полка тесно связаны с полуостровом, для этого надо провести консервацию узлов и агрегатов, фюзеляжа и крыльев», — отметил он.

Истребитель погиб в июле 1945 года. Во время планового учебного полета у него отказал двигатель. Летчик был вынужден совершить вынужденную посадку. Самолет установили по номеру фюзеляжа и по двойному остеклению кабины. Во время Второй мировой войны массово использовался только один истребитель с такой компоновкой — американский самолет «Аэрокобра». Этот самолет поставлялся в СССР до декабря 1944 года. Всего в СССР по ленд-лизу было поставлено порядка пяти тысяч «Аэрокобр», что составляет около половины от общего количества выпущенных машин.

В Российском государственном архиве ВМФ сохранился аварийный акт 1945 года, в котором говорится, что этот истребитель 27 июля 1945 года произвел вынужденную посадку на воду в связи с техническими неисправностями двигателя, после чего затонул.

Случайная находка

Сергей Иванов, один из первых исследователей американского истребителя, участник крымского поискового отряда «Южный рубеж» и научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, рассказал ТАСС, что самолет в 2017 году обнаружил аквалангист-любитель Алексей Казаринов. Он сообщил поисковикам примерные координаты находки. Поиски длились почти год и осложнялись сложными погодными условиями. Самолет нашли в январе 2018 года. Над поверхностью дна частично была видна кабина пилота, двигатель и лопасть винта.

Самолет погиб после проведения учебного воздушного боя, им управлял младший лейтенант Владимир Федорович Шишкин, который остался жив. В найденном в архивах акте авиационного происшествия было отмечено, что летчик не дотянул до аэродрома около километра.

«Увидев дым, идущий из двигателя, произвел посадку на воду. Самолет через 30 секунд затонул, летчик приплыл к берегу, имеет легкое ранение головы. Причина происшествия: из показаний летчика и характера работы мотора, предположительно, произошел обрыв шатуна», — привел С.Иванов данные из документа.

В акте также указано, что гвардии младший лейтенант Шишкин 30 августа 1944 года окончил Военно-морское ордена Ленина авиационное училище имени Сталина. Общий налет на данном типе самолета с 27 сентября 1944 года — 32 часа 58 минут. На данном самолете он к моменту аварии имел налет — 9 часов 25 минут. Виновные в происшествии не были установлены.

Истребитель был передан по ленд-лизу в 1943 году, он принадлежал 11-му гвардейскому авиационному истребительному полку Черноморского флота, участвовал в освобождении Крыма. Полк базировался на аэродромах Евпатория и Сак.

Как рассказал ТАСС Александр Елкин, научный руководитель экспедиции Министерства обороны России по поиску затонувших объектов времен Великой Отечественной войны, в Крыму было найдено несколько американских истребителей «Аэрокобра», которые поставлялись по ленд-лизу, три из них были обнаружены в Керченском проливе и один в озере Тобечик в восточном Крыму. Все они были сбиты в ходе боев за Крым и значительно разрушены.