Ищут подрядчика на восстановление разрушенного реконструкцией Исторического бульвара

Тендер на строительство и реконструкцию объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 годов на Историческом бульваре размещен на сайте госзакупок.

Заказчик — всё тот же — ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» — фирма при Министерстве культуры РФ. Стоимость работ теперь — 125,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию реконструкции подлежат здание кинопавильона под центр «Корпус Рубо-Тотлебена», ожидального павильона — под туристический информационный центр, существующее здание — под мемориальный музей Ивана Папанина и здание склада — под отдел сувенирной продукции. В документе указано, что по результатам обследования, в случае необходимости, генеральный подрядчик за собственный счет обязан произвести демонтажные работы по указанным зданиям. Все работы по устройству инженерных коммуникаций — вода, свет, канализация и прочие — генподрядчик обязан выполнить без привлечения субподрядчиков.

Реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и завершить обещали к декабрю 2021 года. На работы было выделено 435 миллионов рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр». В 2019 году реконструкция бульвара была приостановлена из-за финансового конфликта и судебных разбирательств «Меандра» и нанятого им субподрядчика ООО «СК «Ирбис».

«Меандр» в Севастополе в 2016 году провел реконструкцию кинотеатра «Украина» под выставочный комплекс военно-исторического музея. Были у фирмы и другие многомиллионные контракты в Крыму — реконструкция Воронцовского дворца в Алупке, генуэзской крепости в Судаке, дачи «Ксения» в Симеизе, строительство Государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Все эти работы «Меандр» провалил.

24 сентября 2020 года Басманный суд Москвы арестовал руководителей ООО «Меандр» по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Компанию обвинили в хищении аванса в 191 млн рублей, заплаченного по 600-миллионному контракту. К реставрации фирма не приступила.

Директор Севастопольского военно-исторического музея Николай Мусиенко, в чьем ведомстве находится разрушенный «Меандром» Исторический бульвар, был уволен с должности в середине сентября 2020 года.