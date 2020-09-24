Жители Севастополя в WhatsApp-приемную звонят с городских телефонов

Пожилые жители города жалуются на медицину не через приложение для смартфонов, а по городскому телефону, попадая в фирму, не имеющую отношения к здравоохранению.

Как сообщили в горздраве, специальный сервис по контролю своевременного оказания медпомощи был создан по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В WhatsApp-приемную на номер +7 (978) 254-03-03 нужно не звонить, а отсылать жалобу в текстовом виде. В тестовом режиме сервис был запущен в прошлую пятницу, а с понедельника, 21 сентября, вышел на полноценную работу.

«Служба создана для контроля мониторинга работы скорой медицинской помощи. Оператор перенаправляет запросы в департамент здравоохранения и оперативно сообщает, например, что скорая помощь выехала или что машина задерживается по какой-то причине», — пояснил смысл идеи директор Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя Владимир Васильченко.

Задумка была интересная, но учли не всё...

Пожилые жители Севастополя не стали вдаваться в подробности, что это за приложение, просто отбросили первые цифры в непонятном телефонном номере и стали названивать по городскому.

На другом конце провода оказалась коммерческая фирма, персонал которой вот уже четвертый день выслушивает жалобы горожан на скорую помощь и отвечает на просьбы записать звонящих к врачу, что не имеет к департаменту здравоохранения никакого отношения.