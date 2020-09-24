Ученые хотят изучать моря в морях

В Севастополе на базе Морского гидрофизического института проходит Всероссийская научная конференция «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон».

Ее программа рассчитана на пять дней, с 21 по 25 сентября.

На мероприятие заявились представители более 90 научных организаций, около трехсот участников. Ученые планируют заслушать 150 докладов.

Открылась конференция работой секций океанологии, физики атмосферы и географии, а также — фундаментальных и прикладных исследований процессов в береговой зоне. С вступительным докладом выступил академик РАН, профессор Геннадий Матишов. Он обратил внимание собравшихся на необходимость серьезной работы по изучению морей и океанов не из офисных кабинетов, а путем проведения исследований в научных экспедициях.

— Факт в том, что сегодня финансирование науки работает по остаточному принципу, наличие научных судов сокращается. Знаменитый гидрофизический институт в Севастополе не имеет своих кораблей! — заявил Г.Матишов.

Академик посетовал, что никакие вопросы экологии не могут быть решены без тесной практической работы власти и ученых. «Например, загрязнение севастопольских бухт, которое, конечно, есть, но и глава города обязан обратить внимание на подобные вопросы. Надо, чтобы губернатор добился того, чтобы очистные сооружения были приведены в полный порядок», — пожелал ученый.

Работа на конференции организована в форме пленарных, секционных и стендовых докладов по направлениям: фундаментальные и прикладные исследования морской среды и исследования процессов в береговой зоне; экологическая безопасность устьевых, прибрежных и шельфовых районов.

В день открытия Конференции в Большом конференц-зале МГИ состоялась презентация книг, написанных сотрудниками и ветеранами Морского гидрофизического института.

Напомним, что начиная с 1952 года Всероссийские научные конференции «Моря России» ежегодно проводятся на базе Морского гидрофизического института РАН. Они посвящены обсуждению комплексных подходов к оценке и прогнозированию климата, состояния океана и морских экосистем, включающих синергию методов физического анализа, математического моделирования, и использования данных контактных и дистанционных наблюдений.