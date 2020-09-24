Суд оштрафовал неадекватного велосипедиста

Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных полномочий.

В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что ранним утром в дежурную часть полиции Евпатории поступило сообщение, что автомобиль марки «Форд» сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

На место происшествия был направлен сотрудник дорожно-патрульной службы. В ходе разбирательства факт ДТП не подтвердился. Но велосипедист вел себя неадекватно и был явно в состоянии алкогольного опьянения. Осознавая, что перед ним находится представитель власти, он схватил сотрудника дорожно-патрульной службы и силой повалил на землю, причинив ему тем самым физическую боль и телесные повреждения.

По результатам рассмотрения дела в суде местный житель признан виновным в применении насилия представителю власти и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Евпаторийского городского суда.