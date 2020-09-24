Школу на ул.Шевченко строят в хорошем темпе

В Севастополе ведется строительство новой школы, которая позволит избавить две школы этого микрорайона от второй смены.

Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство прилегающей территории, устройство внутриплощадочных инженерных сетей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Качество выполнения работ 24 сентября проверил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Он сообщил, что темпы работ на объекте довольно высокие. Есть опережение сроков, готовность школы — 85%. Претензий к подрядчику у капстроя нет, он зарекомендовал себя очень хорошо и на других объектах.

Согласно контракту работы должны быть завершены в декабре текущего года, но вероятно будет досрочная сдача объекта.

Новая школа примет 825 учеников и будет специализироваться на углубленном изучении информатики.

«Основной профиль учреждения информационно-технологический, плюс гуманитарные дисциплины и программа внеурочной деятельности будет направлена на экологическое воспитание. В шаговой доступности находятся школы №57 и №61 — они перегружены и работают в две смены. Благодаря новой школе мы сможем разгрузить эти потоки и позволить детям учиться в одну смену», — отметила директор новой школы Юлия Салпук.

Ранее в сообщениях пресс-службы о строительстве на ул.Шевченко учреждения образования говорилось не о новой школе, а о новых корпусах к школе №61.