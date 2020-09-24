СевГУ организует молодежный фестиваль

Первый фестиваль для продвинутой молодежи UniFest, где каждый студент и школьник сможет найти себе занятие по душе, проведут в Севастополе в субботу, 10 октября.

С 12.00 до 20.00 парк «Учкуевка» на Северной стороне превратится в настоящий студенческий кампус. Гости фестиваля смогут пройти профориентацию и получить полезные знания, развлечься и поучаствовать в конкурсах. На многочисленных площадках будут проходить презентации институтов, входящих в состав Севастопольского государственного университета. Состоится «Ярмарка вакансий» от друзей и партнеров вуза.

Территория парка будет разделена на тематические зоны с замысловатыми названиями.

UniClub — это лекции в новом, современном формате о том как правильно мечтать и достигать своих целей.

UniTest — зона профориентации. Благодаря консультациям специалистов, школьники смогут сориентироваться относительно будущей профессии, узнать, как поступить в университет, набрать не только основные, но и дополнительные баллы, благодаря участию в волонтерских и трудовых движениях.

UniPower — зона здоровья и физической активности. Здесь будут организованы соревнования скейтеров, показательные выступления вело-триалистов, воркаут с участием тренеров и мастеров спорта.

jUNIorFest — зона сказок и развлечений, где в интерактивной форме все желающие смогут попробовать себя в разных профессиях в Городе мастеров.

UniArt — площадка для музыкантов и актеров, танцоров и художников, стендап-комиков и мимов. Здесь будет организована сцена с открытым микрофоном и появиться возможность поучаствовать в разных театральных перфомансах.

В рамках UniFest также состоится фестиваль науки с демонстрацией технологических разработкок университета в медицине, биоинженерии, робототехнике. С уникальной программой выступит севастопольский «Кванториум».

Мероприятие завершится грандиозным музыкальным концертом. Имя его хедлайнера организаторы пока держат в секрете.