Роспатент выдал 55 патентов на изобретения для борьбы с коронавирусом

Российские изобретатели с начала года подали около 300 заявок на разработки, предназначенные для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев в кулуарах XVI Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время», который открылся в Севастополе.

«На сегодняшний день подано около 300 заявок с начала года, российских заявок. Выдано 55 патентов, порядка двух десятков мы отклонили: они не имеют мировой новизны, остальные находятся в работе», — цитирует ТАСС руководителя Роспатента.

Г.Ивлиев отметил, что средний срок работы с заявками на изобретения для борьбы с коронавирусом составляет 22 дня. Чтобы ускорить этот процесс, был разработан специальный порядок рассмотрения этих заявок.

Роспатент завершит работу над заявкой на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса на следующей неделе, после чего, если заявка будет утверждена, изобретение запатентуют, сообщил Г.Ивлиев.

«Выдали [патент] на вакцину [центра им.] Гамалеи «Спутник V». Но также у нас в работе заявки на вакцины из нашего новосибирского НИИ «Вектор». <...> На следующей неделе мы завершим работу с ними», — сказал глава Роспатента, отметив, что поданная новосибирцами заявка «высокой степени проработанности».

В этом году на выставке салона изобретений «Новое время» в Севастополе представлено более 400 проектов в сфере судостроения, информационной безопасности, здоровья, промышленного производства.