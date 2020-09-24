Президент пообещал поддержку Севастополю в решении острых проблем

На встрече в режиме видеоконференции с избранными главами субъектов РФ глава государства отметил, что хорошо знает, «сколько нерешенных проблем, которые копились годами, предстоит решать и в Севастополе, и в Крыму в целом». По мнению В.Путина, некоторые проблемы «остаются пока весьма острыми».

«Мы в состоянии решить все вопросы, нужно только в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы, сосредоточивать на них свое внимание, подтаскивать туда и финансовые, и административные ресурсы, решать в ходе текущей работы», — цитирует ТАСС президента. В.Путин подчеркнул, что «за этим никогда не нужно забывать о перспективных, стратегических целях развития соответствующего региона, в том числе и такого важного, как Севастополь».

По мнению главы государства, «люди, безусловно ждут значимого для них осязаемого результата от работы» команды губернатора Севастополя. «Не сомневайтесь в поддержке федерального центра, она будет обеспечена», — пообещал В.Путин. Он рассчитывает, что власти Севастополя будут работать профессионально и с «заинтересованным отношением к делу».