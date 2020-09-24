Пожарные провели учение на нефтебазе

Севастопольский пожарно-спасательный гарнизон в ходе учения отработал действия по ликвидации последствий разлива и горения нефтепродуктов нефтебазы «Югторсан».

В Севастополе проводятся двухдневное комплексное командно-штабное учение по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Основные мероприятия учения и прошли на территории нефтебазы «Югторсан» 23 сентября.

По легенде, в 9.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю от диспетчера предприятия «Югторсан» поступила информация об аварийном разливе нефтепродуктов: из резервуара вытекло 500 кубических метров дизельного топлива.

Подразделения в кратчайший срок прибыли к месту. Было установлено, что на резервуаре находится человек без сознания. К его спасению незамедлительно приступили специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. Пострадавший был транспортирован на землю с помощью альпинистского снаряжения, передан медицинской бригаде и доставлен в городскую больницу.

Параллельно устраняли течь в поврежденной емкости. Учению добавили сложности: в ходе сбора нефтепродуктов произошло возгорание вакуумного автомобиля с последующим горением в обваловании резервуара.

Прибывшие подразделения МЧС России установили факт пламенного горения автомобиля и нефтепродуктов, определили площадь пожара: 536 квадратных метров. Для тушения предприняли пенную атаку. На охлаждение емкостей резервуарного парка были поданы лафетные стволы и два ствола «А». На море установили насосные станции, обеспечив бесперебойную подачу воды по магистральной рукавной линии. Действия координировал оперативный штаб.

Были отработаны действия по оповещению населения и эвакуации граждан (1100 человек), находящихся в ближайшем жилом квартале, который, по замыслу, оказался в зоне задымления.

«ООО «Югторсан» — потенциально опасный объект, где возможно нахождение жидких нефтепродуктов в количестве более ста тысяч тонн, потому эту территорию мы и выбрали для отработки действий по ликвидации последствий разлива и горения нефтепродуктов. К учениям были привлечены силы и средства РСЧС: 263 человека и 56 единиц техники, из них от МЧС России 207 человек личного состава и 32 единицы техники, два беспилотных летательных аппарата», — рассказал заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю подполковник внутренней службы Борис Крячко.

Тренировочные мероприятия показали, что их участники в полной мере готовы к ликвидации последствий происшествий, связанных с разливом и горением нефтепродуктов.