До конца года в Севастополе должны отремонтировать 24 многоквартирных дома

На эти цели из резервного фонда российского правительства выделено 300 миллионов рублей. В данный момент работы ведутся на пр.Октябрьской революции, на улицах Большая Морская, Степаняна, Воронина. Патриса Лумумбы и Суворова.

О выполнении работ рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе контроля за выполнением капремонта в доме по ул.Маяковского, 6.

— Здесь подрядная организация ООО «Авес-строй» приступила к ремонту фасада и кровли. До конца года мы должны полностью эти мероприятия выполнить, — пообещал после осмотра объекта Е.Горлов.

В рамках капремонта в доме на ул.Маяковского, построенном в 1958 году, будет полностью разобрана и вновь собрана кровля. Ее утеплят и заменят стропила. Фасад здания планируют оштукатурить и покрасить. Это странно, ведь инкерманский камень нужно не штакатурить, а зачищать.

По словам директора горхоза, в ходе проверки за качеством работ были выявлены замечания к управляющей компании. Оказалось, что вентиляционные каналы никогда не чистили. Внутридомовая система вытяжки находится в плачевном состоянии. Все ее элементы теперь выведут на кровлю, чтобы расчистить чердачное помещение и в дальнейшем эксплуатировать его по назначению. Вытяжки на фасаде, которые принадлежат коммерческим предприятиям, размещенным на первом этаже здания, для проведения комплексного ремонта будут демонтированы.

Комплексный подход пообещали и к балконам. Их нужно приводить в порядок. Чтобы подрядная организация смогла подойти к архитектурным элементам и произвести ремонт, надстройки и пристройки собственникам придется разобрать.

— На фасаде конструктивные элементы на балконах третьего этажа сильно разрушены. Соответственно, люди, которые сделали мансарду на втором этаже, могут от этого пострадать. Внизу работает система общепита, на улице за столиками сидят люди, пьют кофе. Не дай бог что-то произойдет, — предостерег Е.Горлов.

Общая стоимость ремонтных работ в доме оценивается в 5,8 миллиона рублей. Минимальная гарантия на все виды произведенных работ — пять лет.