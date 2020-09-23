Житель Армянска устроил в гараже арсенал

В поле зрения пограничников попал мужчина 1958 г.р., предположительно занимающийся незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В его гараже были обнаружены и изъяты десятки предметов, предположительно относящихся к категории военного назначения.

Проведенная баллистическая экспертиза установила, что среди представленных на исследование образцов есть боеспособные разнокалиберные патроны, а также изделия, пригодные для использования по целевому назначению.

Мужчина рассказал, что в течение долгого времени осуществлял поисковые работы в местах боев периода Великой Отечественной войны. Боеприпасы найдены во время этих раскопок. Он изготавливал самодельные пистолеты и приборы для бесшумной стрельбы, а также проводил доработку пневматического оружия, «с целью усовершенствования их боевых возможностей и улучшения своего мастерства».

В настоящее время все собранные материалы переданы в правоохранительные органы города Армянска для принятия решения о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.