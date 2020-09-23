В Крыму нужно использовать опыт Израиля

Завкафедрой геоэкологии Таврической Академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра объяснила, что в Крыму существует климатическая цикличность. 2016-й год, по всей вероятности, был последним из цикла, когда было много осадков.

«Поэтому тогда мы и не почувствовали водную проблему так остро, как сейчас. Затем началась череда лет из более сухого цикла. В 2017-2019-м годах не было такого количества осадков, а воду мы использовали в больших объемах, как привыкли ранее. Активно спускали воду из водохранилищ на орошение, и они обмелели, не имея притока воды для пополнения. 2020-й год стал пиковым, когда уровень воды в наших водохранилищах практически достиг критической красной линии, — говорит эксперт. — По сути, еще в 2016-2017 году нам надо было разработать водную стратегию региона и озаботиться вопросами экономии воды в условиях наступающего дефицита, разработать программы и сценарии оперативных действий на случай ЧС».

По ее словам, пришло время не просто экономить водный ресурс, а полностью менять стратегию водопользования.

«Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита. Конечно, пить опресненную воду не очень приятно. Стоит отметить, что запасов питьевой воды при условии такового ее использования в Крыму достаточно. Плохо, что сегодня мы ее используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы ее же используем в промышленности — вот это недопустимо. Здесь надо менять подход к водопользованию: переходить на иную, не водозатратную систему землепользования (и, прежде всего, в сельском хозяйстве); вводить оборотное водоснабжение в промышленности, использовать очищенные сточные воды, опресненные воды. Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности», — добавила Т.Бобра.

Как отмечает геоэколог, действующие в регионе промышленные производства (Армянско-Красноперекопский промузел) используют большое количество пресной воды, поэтому необходимо уже сейчас начать движение в сторону их модернизации по водопользованию, а в дальнейшем, возможно, и вовсе заменить существующие производства на более экологически безопасные и чистые.