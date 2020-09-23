Сельские пенсионеры получат по 1421 рублю в месяц

Пенсионеры Севастополя, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, с 1 октября получат федеральную надбавку к пенсии.

В общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО) отсутствовали села Севастополя, из-за чего пенсионеры не могли получить надбавку к пенсии. Благодаря совместным усилиям депутатов зак­собрания и городского правительства это наконец-то стало возможным, сообщает пресс-служба заксобрания. В качестве сельской зоны в ОКАТО был внесен 41 населенный пункт Севастополя.

Теперь сельские пенсионеры помимо доплаты к пенсии смогут получить льготы на проезд и оплату услуг ЖКХ.

«Включение населенных пунктов в ОКАТО позволит перейти к решению вопросов социальной направленности, касающихся учителей и медицинских работников, проживающих в сельской местности», — объяснила преимущества от включения в классификатор депутат зак­собрания Татьяна Лобач.

По данным местного отделения Пенсионного фонда, в Севастополе около 400 пенсионеров имеют право на получение федеральной надбавки за стаж работы на сельхозпредприятиях. В 2020 году ее размер составляет 1421 рубль. Выплачивать надбавку начнут уже с октября.