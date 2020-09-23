Как напоить Севастополь

Ситуация с водой в Севастополе ничуть не лучше, чем в Крыму. Ее хватит, максимум, до декабря, если только небо в оставшиеся осенние месяцы не разверзнется недельными ливнями. Что же можно противопоставить капризам природы?

Водный кризис

Проблема водоснабжения в Севастополе существовала всегда и связана с периодическими засухами. Установлена даже их цикличность. Раньше это было 10-12 лет, теперь — 8-10. Примерно с такой периодичностью возникают так называемые водные кризисы: вода в Чернореченское водохранилище не поступает из-за отсутствия осадков. Последняя такая ситуация начала развиваться еще в 2012 году, но тогда кризис преодолели благодаря наличию Межгорного водохранилища с днепровской водой.

Сегодня ситуация, на первый взгляд, менее критична. Пока в Севастополе вода круглосуточно течет из кранов. А вот в столице Крыма ее подают по графику. Правда, вода из Вилинского водозабора, которой Севастополь пользовался с 2014 года, теперь полностью уходит в Симферополь. Там сейчас нужнее...

В этих условиях у севастопольских экологов, депутатов Законодательного собрания и особенно общественников появилось множество проектов, которые они регулярно, со знанием дела, обсуждают на своих заседаниях: об утечках воды, использовании субмаринных вод, бурении скважин и установке бюветов в каждом дворе, воде из озера у горы Гасфорта, а также воды реки Коккозка. Давайте рассмотрим по порядку все эти варианты.

Все течет...

Об утечках в трубах городского водоканала не говорит только ленивый. А как с потерями воды из водопровода в других городах России и в мире? Оказывается, хорошим показателем считаются потери в 25%. Для сравнения: Лондон — 34%, Токио — 31%. Бразилиа – 59%. У ближайшего соседа Симферополя — 62%, средние потери по Крыму — 52%. Так что севастопольские 40% не так уж и плохо.

Но водоканалу есть что экономить! Сейчас во многих районах Севастополя появились трубы, проложенные по поверхности земли: ведется ремонт старых магистральных водоводов. Для этого проложены временные — байпасные линии, чтобы жители города не испытывали проблем с водой во время ремонта. И это уже хорошо...

Все говорят, но никто не знает

Именно так можно охарактеризовать тему использования так называемых субмаринных вод, выходящих в море в районе мыса Айя. О наличии этих вод говорят многие, но еще никто не предложил, как их взять и подать в город. Нет конкретной информации, сколько этой воды, как ее отделить от морской применительно к нашим условиям, каким образом и где проложить трубы. И самое главное, сколько это будет стоить, хотя бы ориентировочно.

В интернете в открытом доступе размещена научная работа специалистов Морского гидрофизического института, которые изучали данный вопрос, правда, скорее, факультативно, в рамках практического изучения работы их приборов. Назвать эти исследования конкретными нельзя.

С другой стороны, экспертный совет при Управлении экологии и природных ресурсов в свое время выдал заключение, где главный вывод таков: субмаринные воды в районе мыса Айя есть, но их количество незначительно, и практическое применение для водоснабжения нецелесообразно!

От бура до крана

Представление о том, что в условиях наступившей засухи можно запросто набурить скважин и пользоваться водой из них, как минимум, наивно.

После общения со специалистами, которые занимаются бурением и оформлением скважин, стало ясно, что от начала бурения скважины до использования ее в качестве питьевого источника проходит не один год, причем эта технологическая цепочка включает несколько этапов, начиная с разведки, выделения и оформления земли с учетом зон санитарной охраны до получения множества разрешительных документов. Это непростой и длительный процесс, и им необходимо заниматься планомерно, а не в авральном режиме.

На самом деле скважин в Севастополе достаточно. Все они используются, но объемы воды из них не решают проблему кардинально, а лишь являются добавкой к чернореченской воде, как главному и централизованному источнику водоснабжения.

Озеро Гасфорта — не питьевое

Водоем находится на Сухой речке, откуда и поступает вода. К нему была построена труба из Кадыковского карьера. Еще недавно Балаклавское рудоуправление закачивало туда воду, чтобы промывать добываемый на Гасфорте щебень. Потом восстали экологи и общественники, в результате чего гору разрушать прекратили.

По информации специалистов Севприроднадзора, водоем у горы Гасфорта официально не является источником питьевого водоснабжения. Для того, чтобы он таковым стал, необходимо пройти множество этапов оформления и получения согласований. Но сброс воды из озера у Гасфорта, однозначно, может помочь во время безводья. В 1994 году вода из озера была слита почти до нуля.

Самый оптимальный

Действительно, тема использования паводковых вод реки Коккозка сейчас вышла на первый план, тем более, что она была поддержана президентом страны.

Напомним, что Коккозка — главный приток самой многоводной реки полуострова Бельбек. Коккозка начинается в районе Ай-Петри и сливается с Бельбеком в селе Ароматном Бахчисарайского района.

Предложение использовать Коккозку появилось еще при советской власти. В начале 80-х годов прошлого столетия необходимость создания буферного водохранилища прорабатывалась серьезными институтами. Было предложение пробить большой тоннель к реке Узунджа, через который бы вода текла самотеком. Но из-за высокой стоимости идея была отклонена.

В 1984 году, когда в Севастополе случилась катастрофическая засуха, вопрос водоснабжения стали прорабатывать снова. Было запроектировано Межгорное водохранилище, куда вода из Днепра приходила по Северо-Крымскому каналу и подавалась на Симферополь и Севастополь. С «радиоактивной водой из Днепра» общественность боролась долго, пока в 1994 году воды в Чернореченском водохранилище не стало вообще. Днепровская вода спасла ситуацию, и Межгорное водохранилище сняло проблемы вплоть до 2014 года.

В 2016 году к проекту Коккозки пришлось вернуться в очередной раз. Были проведены изыскания, выполнен проект. У села Соколиное в устье Большого каньона планировалось построить очистные сооружения и подавать воду по специальным трубам. Однако и в этот раз проект зарубили еще на стадии общественных слушаний.

Все решает Крым!

Так или иначе, но на территории полуострова водой распоряжается Крымское бассейновое управление водных ресурсов, а потому все решения по рекам принимаются и согласовываются там. Основная причина, почему этот вопрос до сих пор не был решен, — межрегиональные отношения.

Теперь шанс появился, но пока это только шанс, поскольку против идеи снова восстали жители Бельбекской долины. Но это уже тема для следующей публикации...