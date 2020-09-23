Херсонес может быть опасен!

Херсонес Таврический — это не только музей, а еще и ландшафтный археологический заповедник. На его территории расположено много мест, требующих от посетителей особого внимания, напоминает администрация учреждения.

Работники музея предупреждают, что надо быть предельно осторожным на его территории, обходя стороной колодцы и цистерны, пещеры и склепы, высокие скальные обрывы и крутые спуски, древние стены, сложенные из податливого известняка, и, наконец, не приспособленная для купания береговая линия.

Несоблюдение правил безопасности приводит к трагедиям. Так, 16 сентября в западной части Херсонеса, спускаясь к морю, упал со скалы и погиб на месте московский священник, а его семилетний внук с тяжелыми травмами попал в реанимаци.

В числе совсем недавних трагических происшествий — сломанная нога у мужчины, купавшегося в акватории Херсонеса, и чуть не утонувшая из-за сильного течения пожилая женщина.

Нередки случаи, когда посетители, убедив сотрудников службы безопасности о намерении посетить Свято-Владимирский кафедральный собор, направляются в сторону моря, спускаясь по опасным участкам. Сотрудники музея не препятствует посещению святых мест, но просят соблюдать правила посещения.