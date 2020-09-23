Два десятка новых заболевших и две смерти от коронавируса

В Севастополе по состоянию на утро 23 сентября зарегистрировано 20 новых случаев заболевания covid-19 и два новых подтвержденных случая от этой болезни.

Заболевшие — люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай. Умершие — 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 865 человек. В настоящий момент в стационарах находится 234 человека. Выздоровели — 558, 25 — умерло.

В инфекционной больнице наблюдаются 200 человек, в больнице №9 — 195. Под наблюдением по месту жительства — 460 человек.

Днем ранее было выявлено 27 новых случаев заражения covid-19, из них 25 — у местных жителей.

С начала сентября нагрузка на севастопольских врачей, работающих с коронавирусом, выросла втрое в сравнении с маем, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской инфекционной больницы Юрий Жуков.

«Отделение анестезиологии и реанимации работает на пределе возможности. Если раньше нам поступали по 3-4 человека, сегодня у нас от 9 до 12 больных на один-два поста медицинских сестер», — сообщил завотделением.

Всего в реанимационном отделении инфекционной больницы Севастополя имеется 38 коек, заняты на сегодняшний день восемь. Четверо пациентов находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), остальные — на респираторной поддержке.

«Есть тяжелые больные, которые находятся на кислороде. Это «пограничные» пациенты, которые тоже могут попасть на ИВЛ. Но искусственная вентиляция легких — это не панацея, это крайняя мера, которую задействуют, когда человек не может самостоятельно дышать. Каждый больной, «снятый» с искусственной вентиляции легких, — это большая победа. Но в целом, если человек попадает на ИВЛ, это значит, что прогнозы неутешительные: у пациента развивается гипоксия, страдают все внутренние органы, и болезнь может закончиться летальным исходом», — сказал Ю.Жуков и напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и меры профилактики.