Древнее русло Бельбека — резервуар для воды

Решить проблему водоснабжения предлагается разными способами, наиболее известные — создание Камышловского водохранилища и переброска паводковых вод реки Коккозки в Чернореченское. Существует и третий проект, о котором рассказал директор севастопольского предприятия «Энергостальпроект» Валентин Кульченко.

Физик-гидродинамик с солидным опытом работы в этой области, В.Кульченко вот уже два года изучает проблему водообеспечения Крыма. По его заверению, представленная разработка более экономична и менее травматична для природы полуострова.

Древние реки

Для начала В.Кульченко пояснил, что в основе его проекта лежит также использование паводковых вод Бельбека и ее притока Коккозки. Разница заключается не в переброске воды в Чернореченское водохранилище, а в сохранении ее в естественном резервуаре, которым является древняя долина реки — палеорусло.

Современные русла крымских рек имеют ширину 5-10 метров, а ширина палеорусла — 300-500 метров!

— Объемный расход воды в паводок в прошлом году на реке Бельбек составлял 45 метров кубических в секунду. При скорости 5 м в секунду паводковая вода через два часа оказывается в море. Наша идея заключается в том, чтобы еще до моря перенаправить эту воду в палеорусло, расположенное на 5-10 метров ниже современного и представленное крупным галечником, обладающим большой водовмещающей способностью и высокими фильтрационными свойствами 30-70 м/сутки, — поясняет В.Кульченко. То есть речь идет о подземном водохранилище.

Как это сделать?

По словам специалиста, сделать это можно с использованием шлюза-регулятора, которым пережимается поток воды в русле Бельбека. Перед регулятором через систему отводных каналов вода равномерно распределяется по долине и через инфильтрационные бассейны поступает в подземные горизонты.

По расчетам, таким образом можно зарезервировать и подать примерно 40-45 млн кубов в год для Крыма и 15-20 млн кубов в год — для Севастополя.

Очевидные плюсы проекта: не происходит затопления территории долины, а также выноса с полей загрязняющих веществ, которые потом попадают в море. Немаловажный бонус — исключение 20-процентного поверхностного испарения, которые неизбежны в случае открытого водохранилища.

С чего начать?

Несмотря на собранные данные, начинать все равно нужно с проведения исследований.

— Надо провести исследования, оконтурить палеорусло, получить его геологическую структуру, сделать гидрогеологическую модель. Провести бурение, анализы, определить скорость фильтрации, водовмещающую способность, — короче, надо изучить всю эту структуру, которую мы хотим использовать как подземное водохранилище и как водовод для водообеспечения. Только после этого можно перейти к созданию проекта и начать строить, — обозначил В.Кульченко предстоящие этапы работы.

Пишем, докладываем, убеждаем

О своем проекте В.Кульченко дважды писал президенту страны, обращался в Совет Федерации, а с сентября 2018 года и в комитет по водному хозяйству Республики Крым. Проект получил положительные рекомендации Бассейнового Совета, как единственной структуры, которая объединяет Крым и Севастополь. Последним событием в этом списке стал доклад Правительству Крыма.

— Мы сделали схему, оценили стоимость, которая составляет примерно 5,5 млрд рублей и соизмерима с затратами на Коккозку. — говорит В.Кульченко, добавив, что ориентировочный срок реализации проекта — 24-27 месяцев, включая исследования, строительство и запуск.