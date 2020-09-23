Больные с легкой формой коронавируса будут лечиться дома

С 30 октября крымчане с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая протекает в легкой форме, будут проходить лечение на дому.

Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование по всем случаям, когда заболевшим коронавирусом и вирусной пневмонией было отказано в госпитализации в медицинские учреждения.

«Лично читаю все обращения, поступающие в социальных сетях на тему здравоохранения. К сожалению, зафиксированы случаи, когда гражданам приходилось несколько дней ждать приезда врачебной бригады. Все подобные обращения должны быть отработаны в полном объеме. Обратная связь должна быть установлена с заявителями в течение одного часа», — сказал глава республики.

Главный государственный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Симферополь лидирует по количеству заболевших коронавирусом: от 50 до 80% случаев заражения фиксируют в крымской столице.

По информации министра здравоохранения Игоря Чемоданова, все пациенты с положительным тестом на коронавирус сразу будут попадать в больницу. На месте врач или фельдшер определит степень тяжести болезни: при легкой форме и бессимптомном течении больного отправят домой.

Также в ходе заседания стало известно, что в ближайшее время планируют развернуть 94 койки для больных коронавирусом, большая часть из них на базе санатория «Прибой». Со следующей недели планируется добавить еще 140 коек. В Крым приедут до 85 врачей из других регионов для борьбы с коронавирусом.

На утро 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии — 3972 заболевших. Выздоровело 2526 человек. 54 — умерло.