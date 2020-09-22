В крымских лесах пересчитали деревья

Рослесхоз опубликовал данные государственной инвентаризации лесов Республики Крым, проведенной в 2019 году. Более 13% территории республики покрыто лесами, в которых растет около 274 млн деревьев.

Специалисты подведомственного Рослесхозу ФГБУ «Рослесинфорг» заложили 224 постоянные пробные площади — лесные участки, на которых замеряются характеристики лесов — и подсчитали количество деревьев, определили породу, качество древесины, ее возраст. Согласно полученным данным, площадь лесов полуострова составляет 334 тысяч га при общей территории в 2,6 млн га. Лесистость региона — 13%. Примерное количество деревьев в Крыму приближается к 274 млн штук. Общий запас древесины на полуострове составляет 48,5 млн м3.

Наиболее распространенная в Крыму порода — дуб. На его долю приходится до половины всех площадей лесов. Встречаются также сосна крымская или сосна Палласа, граб, бук европейский и восточный, а также можжевельник. Полученные данные будут использованы для решения стратегических задач в области лесопользования, экологии, планирования лесного хозяйства.

Работы в Крыму проводились с начала марта по конец октября 2019 года.

Первый этап государственной инвентаризации лесов в этом году будет завершен на всей территории России, сообщила пресс-служба Рослесхоза. В следующем году второй этап государственной инвентаризации начнется с Ленинградской области, Алтайского края, Еврейской автономной области и продолжится далее по стране в течение 10 лет. Таким образом, каждый субъект Российской Федерации будет проходить государственную инвентаризацию лесов раз в 10 лет.

Госинвентаризация лесов проводится на землях лесного фонда и землях иных категорий наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики Работы стартовали в 2007 году, ежегодно последовательно охватывая регионы страны.

Как сообщили в Севприроднадзоре, в Севастополе в 2017 году проведено лесоустройство, поэтому в госинвентаризации лесов необходимости уже нет. Общая площадь лесов города по состоянию на 1 января 2019 года составила 34,3 тысяч га или 39,7% его общей площади. Основные лесообразующие породы — сосна, можжевельник, дуб, бук и граб.