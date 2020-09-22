В Балаклаве сгорел реквизит цирка

Около половины второго ночи 22 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что в Балаклаве горит фургон гастролирующего цирка.

По прибытии спасателей на ул.Крестовского выяснилось, что горение происходит в фургоне-бытовке с реквизитом. Площадь пожара 30 квадратных метров.

Благодаря быстрым и грамотным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в кратчайший срок: в 3.10. Пострадавших нет, Причины происшествия устанавливаются.

В работах от МЧС России были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе главного управления.