Руководитель десанта обвиняется в халатности

Органами предварительного следствия военнослужащий обвиняется в том, что в июне 2019 года он ненадлежаще исполнял обязанности руководителя десантирования. При проведении десантирования с борта вертолета у его подопечных не оказалось спасжилетов, а спасательный пост, выставленный на водоем, оказался не готов к работе.

Как сообщалось, 26 июня 2019 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» двое контрактников приземлились на водоем и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули.