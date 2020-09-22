Нашлись деньги на проектирование приюта для бездомных животных

Более 23 миллионов рублей из бюджета Севастополя направят на проектирование приюта на тысячу бездомных собак и кошек.

Комиссия заксобрания по бюджету на очередном заседании рассмотрела вопрос о перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию госпрограммы по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя. Это касалось предложения департамента городского хозяйства направить 23 миллиона рублей на финансирование проектно-изыскательских работ по строительству приюта на тысячу мест для безнадзорных собак и кошек.

По данным представителей горхоза, проект выполнит единый исполнитель, назначенный городским правительством без торгов — с весны 2020 года это стало возможно в Севастополе и в Республике Крым из-за изменений в законодательстве о госзакупках. Контракт обещают заключить уже до конца года.

При обсуждении данного вопроса некоторые парламентарии усомнились, что деньги, выделенные на проектирование приюта, являются разумными тратами.

— При дефиците бюджетных средств выделение 23 млн рублей на проектирование приюта вызывает большие сомнения. Есть несколько частных организаций, готовых заниматься отловом, стерилизацией и дальнейшим содержанием бездомных животных. В рамках реализации закона о государственно-частном партнерстве город мог бы предоставить им земельный участок для этих целей, — заметила заместитель председателя бюджетной комиссии Татьяна Лобач. Но в результате комиссия заксобрания по бюджету предложение горхоза одобрила.

Приют для бездомных животных планируют разместить в районе Федюхиных высот.