Искусственно вызванный дождь не решит проблему с водой в Крыму

Одно только искусственное вызывание осадков не даст стратегического эффекта в решении водной проблемы Крыма, считает завкафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

По ее словам, искусственное вызывание осадков — это оперативный локальный метод, который хорош, когда нужны дожди в определенном месте именно в это время. Например, в России искусственно вызванные осадки используют при тушении лесных пожаров или в период роста урожая.

«Если же речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект», — цитирует эксперта пресс-служба университета.

Кроме того, не из любого облака пойдет подходящий дождь. Необходимо учитывать такие гидрометеорологические критерии, как общий водозапас облака, масштаб облачного поля, температура внутри облака. Для этого даже разработаны ГОСТы.

Поддержание положительного водного баланса и наполнение поверхностных водоемов зависит от особенностей общей циркуляции атмосферы. И для Крыма — это осенние и зимние циклоны, напомнила Т.Бобра.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Крым объявило тендер на «выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты». Стоимость работ 25,5 млн рублей, финансирование произведут из бюджета республики.

Дожди собираются вызывать с помощью реагентов, запускаемых с самолета, оборудованного азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром.