Фиолент осветили, но не весь

Десятки миллионов в год тратит Севастополь на модернизацию системы освещения городских дорог. И яркие, будто «не наши фонари» кое-где, действительно, появляются. Но в городе федерального значения все еще есть участки автомобильных дорог, по которым опасно передвигаться в темное время суток как водителям, так и пешеходам.

Взять, к примеру, Фиолентовское шоссе. В январе 2020 года там ввели ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч, так как дорога не соответствует условиям безопасности. Действовать ограничение скорости будет, пока там не появится освещение...

Оно на Фиолентовском шоссе в придачу с Монастырским должно было появиться уже в 2020 году. На это было предусмотрено 69 млн рублей. Потом средства урезали более чем на треть — до 42 миллионов. А приказом департамента городского хозяйства от 19 августа, вносящего изменения в ранее изданный приказ «О распределении средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в целях выполнения работ по модернизации (в том числе капитальный ремонт) сетей наружного освещения Севастополя в 2020 году», от этой суммы осталось и вовсе 27,691 млн рублей.

Осветить Фиолент в этом году получилось только со стороны Георгиевского монастыря — до Царского села. Горсвет отчитался , что на 10,5 км — от развязки «Огурец» до остановки «Маяк» установлено более 350 светодиодных светильников. Сеть электроснабжения выполнена самонесущим изолированным проводом на металлических опорах.

Полностью участок Фиолентовского и Монастырского шоссе от «Огурца» до Фиолентовского кольца — это 16 км. Поставить фонари на оставшейся части планируют только в 2022 году.

«Учитывая большой объем строительно-монтажных работ и выделение существенного объема бюджетного финансирования, принято решение разделить Фиолентовское и Монастырское шоссе на несколько участков, которые будут покрываться наружным освещением поэтапно», — сообщили в горсвете.

Возможно, «чтобы два раза не вставать»: Фиолентовское шоссе собираются ремонтировать только в 2022 году.

Всего программой 2020 года, которая, к слову, финансируется правительством Москвы, предусмотрены строительно-монтажные работы на сетях освещения 52-х участков севастопольских улиц и дорог. Плюс приобретение и монтаж праздничной иллюминации, а также закупка «оборудования и материалов» на проспект Нахимова. На праздничную иллюминацию заложено 40 млн рублей, на «оборудование» пр.Нахимова — 6,8 млн. На сети освещения 52 севастопольских участков — чуть более 254 миллионов рублей.

Но радующие и удивляющие севастопольцев отремонтированные сети освещения с какими-то принципиально новыми осветительными приборами (действительно на улице ночью становится светло, как днем) со временем теряют целостность цепи и чувство времени. Фонари горят не все, либо зажигаются не тогда, когда темно, а по непостижимому для обычного разума распорядку.

Так же странно ведет себя и освещение пешеходных переходов на том же оставшемся во мраке участке Фиолентовского шоссе. Распиаренные фонари на солнечных батареях частенько не горят вообще! Это особенно обидно, ведь точно такие же системы освещения на переходах дорог Крыма работают, как часы!

В севастопольском ГБУ «Горсвет» пытаются решить эту проблему.

«Причиной является не совсем подходящий алгоритм работы контроллера — освещение включается слишком поздно и может выключиться при плотном транспортном потоке, который фарами засвечивает солнечную панель. Пытаемся выработать с производителем оборудования решение в виде иной прошивки», — ответили на вопрос «Севастопольской газеты» о неосвещенных переходах на Фиоленте в горсвете.