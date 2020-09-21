В аэропорту Симферополя фотографы наблюдали за самолетами

В главной воздушной гавани Крыма прошло традиционное мероприятие — «Бархатный споттинг». Несколько десятков фотографов, влюбленных в авиацию, получили возможность любоваться взлетающими и садящимися самолетами прямо у взлетной полосы.

В симферопольском аэропорту осенний споттинг проводят уже четвертый год. В этот раз на взлетной полосе собрались фотографы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Твери, Санкт-Петербурга, Норильска, Новороссийска, Краснодара, Крыма, Подмосковья, Ленинградской и Магаданской областей.

С утра и до заката споттеры снимали взлеты, посадки, руление десятка самолетов. В объективы попали различные типы лайнеров Airbus и Boeing, включая широкофюзеляжные Boeing 747 и Boeing 777, а также отечественные SSJ100 и Як-42. Кульминацией дня стали съемки самолетов с перрона на закате.

Севастопольский фотограф Юрий Югансон — непременный участник споттинга. Он ездит на меропрития, организованный международными аэропортами в Сочи и Санкт-Петербурге. Говорит, что нравится дружеская веселая атмосфера, которая царит в течение дня.

По итогам споттинга будет проведен конкурс. Авторы лучших фотографий получат сертификаты на перелет от авиакомпаний-партнеров мероприятия.

Справка

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. В аэропорту Симферополь споттеры снимают заход на посадку, приземление, руление и взлет самолетов. Также они могут понаблюдать и сфотографировать наземные операции по обслуживанию воздушных судов на перроне.