Отомстил знакомому, спалив его «БМВ»

Во время совместного распития спиртных напитков между 23-летним жителем Севастополя и его 37-летним знакомым возникла словесная перепалка. Старший приятель перед уходом пригрозил собутыльнику поджечь его автомобиль «БМВ», припаркованный во дворе дома. Той же ночью машина сгорела. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС потушили огонь, а сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого в поджоге.

Приятель потерпевшего, ранее судимый за грабеж, рассказал полиции, что после ссоры взял дома бутылку с горючей жидкостью, облил переднюю часть автомобиля, поджег и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.