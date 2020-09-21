Народные ремесла — для взрослых и детей

Второй этнокультурный фестиваль «Ремесла России» в Севастополе с нетерпением ждали и участники, и зрители, чтобы увидеть нечто уникальное: чистое и настоящее, словно сама русская природа, с которой и можно сравнить народное творчество.

И вот на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и зданием Аквариума 19 и 20 сентября вновь выстроились палатки с изделиями народных мастеров. При всем изобилии участников посетителей фестиваля особо интересовали гости из других российских регионов: что привезли в этот раз?

Умельцы с удовольствием рассказывали о своем мастерстве и о том, что фестиваль в Севастополе полюбили еще с прошлого года и рады новой встрече. А еще теплому и искреннему приему и вниманию, которым севастопольцы одаривают гостей из Перми, Ленинградской области, Сергиева Посада, Череповца… Еще бы — такие живые энергетически наполненные работы увидишь не каждый день!

Ольга Попова — народная мастерица из Пермского края не выпускает из рук швейную иглу даже на фестивале, продолжает шить артельных кукол.

— Этот вид народного творчества почти незнаком россиянам. А все потому, что в 20-30 годы прошлого века всех готовых кукол вывезли за границу и продавали там за валюту. Сейчас благодаря народникам искусство артельной куклы возвращается в Россию, и не случайно — в этой кукле так много народных элементов.

Павел Мадянов из Ленинградской области удивляет деревянной северной игрушкой: кониками, куклами-панками, деревянной посудой.

— Сам режу, занимаюсь этим уже около 20 лет, — рассказал он «Севастопольской газете». По словам мастера, по основной специальности он огнеупорщик, ремонтирует котлы. А изготовлением северной игрушки занялся для души, развивая старинные сюжеты и придумывая новые, современные. Признается, что в Ленинградской области таких мастеров больше нет, а заодно посетовал: мол, в деревне Бегуницы, где он живет, его увлечение односельчане считают ненужным баловством.

— Побольше бы таких фестивалей, чтобы люди научились отличать настоящее ремесло от дешевого ширпотреба, — вздыхает мастер.

Мимо палатки Алексея Безобразова тоже не пройти. На столах выставлены традиционная северная игрушка и деревянная посуда. Особое внимание — к авторским николо-березовским миниатюрным фигуркам.

— Здесь больше восьмидесяти разнохарактерных персонажей. Хочу рассказать, как раньше жили в деревнях, как обрабатывали лен, какими занимались ремеслами. Фигурки выполнены из березы, а носы у них липовые, — показывает мастер. По его словам, в фестивале участвует второй год подряд, радуется, что его изделия вызывают у севастопольцев интерес.

Несколько девушек собрались у палатки «Ткачество». На прилавке выложены пояса, да такие яркие и разнообразные, словно сотканы из самой радуги. Как тут выбрать?

Алексей и Елена из Астрахани довольны покупкой.

— О фестивале заранее не знали, а увидев, изумились всей этой красоте. У нас в городе тоже часто проходят этнокультурные фестивали, но представленные здесь регионы к нам в силу каких-то причин не приезжают. Прекрасные изделия, мы не смогли уйти без приобретения, — рассказали гости города.

Пока взрослые выбирали изделия мастеров, дети учились ремесленничать, все дни работы фестиваля для них были организованы бесплатные мастер-классы.

Напомним, что фестиваль организован Автономной некоммерческой организацией по возрождению и сохранению ремесел и народных промыслов «Живая Русь» совместно с Севастопольским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», при грантовой поддержке российского фонда культуры Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».