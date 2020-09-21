Фестиваль аэростатов провели у Белой скалы

С 18 по 20 сентября под Белогорском проходил фестиваль воздухоплавания «Крымское небо».

В нем приняли участие 15 экипажей из Подмосковья, Крыма, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Переславль-Залесского, Воронежа, Белгорода, Краснодарского края и других российских регионов.

«Мы благодарны, что наши коллеги из других российских регионов откликнулись на наше приглашение», — говорит организатор «Крымского неба» — президент федерации воздухоплавания Республики Крым Денис Володин.

Организаторы рассчитывали, что посмотреть на полет аэростатов и попробовать себя в качестве пассажира его корзины приедут не менее семи тысяч человек.

В пятницу, 18 сентября, с самого рассвета в небо у Белой скалы поднялись аэростаты, а посетители фестиваля стали выкладывать в соцсетях красочные снимки. Поэтому уже в субботу на фестивале был полный аншлаг. Из-за новой трассы «Таврида» Белогорск теперь намного ближе, и на рассвете у Белой скалы и на ней был, наверное, весь Симферополь и почти половина Севастополя.

Все посетители желали иметь фотографии себя на фоне воздушных шаров и величественной скалы. Девушки бегали по склону в красочных платьях, размахивая шарфами и пышными юбками. Фотомодели в откровенных нарядах томно позировали на фоне внедорожников, не подавая виду, что им очень холодно. А утро и впрямь выдалось морозным. Семейные снимки были про «завтрак на траве» с багетами, шампанским и кофе на фоне воздушных шаров над обрывом.

Вечером у Белой скалы устроили свечение аэростатов и лазерное шоу. Гостей фестиваля прибавилось, поэтому на въезде и выезде образовались огромные автомобильные пробки, несколько испортив настроение желающим приобщиться к воздухоплаванию.

Справка

Белая скала (Ак-Кая) — вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м. В районе скалы раскопаны 20 стоянок первобытного человека.

Белую скалу посещали исторические личности, к примеру здесь был украинский гетман Богдан Хмельницкий, у подножия находится суворовский дуб, где располагалась ставка будущего генералиссимуса Александра Суворова.

Здесь знать Крымского ханства принимала присягу на верность Екатерине II, после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году.