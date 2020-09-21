Число заболевших нарастает

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 818 человек, тогда как в прошлый понедельник число заболевших в Севастополе было 656. За прошедшую неделю прирост заболеваемостью коронавирусной инфекцией увеличился более чем в два раза.

На аппаратном совещании в правительстве города озвучили данные по заболеваемости covid-19: на утро 21 сентября выявлено 27 новых случаев. В инфекционной больнице проходят лечение 230 человек, из них 11 — в отделении интенсивной терапии, четыре человека находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В больнице №9 — лечатся 197 человек, в отделении интенсивной терапии— 12, на ИВЛ — также четверо, доложил вице-губернатор Александр Кулагин.

В воскресенье, 20 сентября в инфекционную больницу поступило 23 человека, в девятую — шесть.

«За прошедшие семь дней в городе заболели 162 человека, неделей ранее — 78 человек. Зафиксирован прирост заболеваемости, более чем в два раза», — доложил А.Кулагин.

По его словам свободный коечный фонд в Севастополе составляет только 8%.

Отмечалось, что люди недовольны тем, что при оформлении пациента в больницу приходится ждать до трех часов и более. При этом скапливается очередь из «скорых»: до 10 машин!

— Неужели нельзя продумать и отрегулировать процесс оформления граждан в приемном покое. Надо сначала разместить больного в палату, а затем проводить оформление бумаг, — дал указание М.Развожаев.

Также руководитель города поинтересовался достаточно ли средств индивидуальной защиты и в связи с объявленным накануне обязательным масочным режимом приказал подчиненным уточнить данные по суточному пассажиропотоку и обязать кондукторов и волонтеров раздавать маски при входе в общественный транспорт.

«Хотя бы недельную акцию реализовать, а дальше будем смотреть», — распорядился М.Развожаев оценить потребность и стоимость такой раздачи.

Напомним, что на прошлой неделе в Севастополе снова был введен обязательный масочный режим в публичных местах и закрытых общественных помещениях. Режим повышенной готовности продлен до 31 октября.