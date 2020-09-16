Умер еще один, заболели еще 18

На утро 16 сентября число новых заболевших в Севастополе covid-19 cоставило 18 человек. Такая цифра содержится в очередной сводке правительства Севастополя.

Согласно предоставленным данным, 17 заболевших — местные и только один случай — привозной. Речь идет о людях в возрасте от 17 до 83 лет.

При этом сообщается о еще одном умершем, это житель другого региона 70 лет.

По информации пресс-службы, течение болезни в его случае было осложнено пневмонией , тяжелым альвеолярным поражением, отеком легких и множественными тромбозами.

Всего с начала года в Севастополе заболели covid-19 693 человека, выздоровели 488, скончался 21 человек. В настоящее время в стационарах проходит лечение 151 пациент.