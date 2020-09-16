Со дна Севастопольской бухты поднимут утонувшие плавпричалы

В основном это плавпричалы различных типов, затопленные в Севастопольской бухте в прошлом веке, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Работы выполняются рамках работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Было запланировано поднять 13 объектов, из которых пять уже подняты на поверхность. Работы, начатые в конце августа, планируют завершить к октябрю.

«К работам привлечены силы аварийно-спасательного отряда ЧФ, в том числе спасательное судно «Эпрон», водолазное морское судно «ВМ-154», многофункциональный модульный катер катамаранного типа «СМК-2169», рейдовый водолазный катер «РВК-1112» и плавкраны. Обследование объектов на дне, остропку и обеспечение подъема выполняют 15 водолазных специалистов АСО ЧФ», — сказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.