Севастополь — чемпион выборной статистики

Эксперты Фонда развития гражданского общества подвели итоги выборов глав регионов и депутатов региональных парламентов на круглом столе «Единый день голосования-2020: итоги, тенденции, основные выводы», состоявшемся в московском офисе ФоРГО.

Политологи отметили, что в среднем явка на губернаторских выборах, по сравнению с прошлым годом, незначительно, но выросла. Это результат многодневного формата голосования.

«Гибкая система позволила людям подстроиться под электоральный процесс, не нарушая своих планов. Это подняло явку во всех регионах России», — считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Отмечая максимальные и минимальные значения выборной статистики, эксперты включили Севастополь в группу «электоральных чемпионов». Город занял первое место по доле голосов, отданных за кандидата-победителя. Михаил Развожаев получил 85,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Результат победителя в Ленинградской области — 83,61%, в Республике Татарстан — 83,28%.

Руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселева констатировала, что Севастополь также попал в ТОП регионов по двум другим показателям. «Если сравнивать итоги выборов глав регионов в этом году с предыдущими выборами, то Севастополь занимает второе место по разнице голосов, отданных за кандидата-победителя, и третье место по росту явки», — заметила Н.Киселева.

В Севастополе явка на выборах в этом году составила 48,28%. Это больше (+14,1%), чем в 2017 году, когда избирали губернатором Дмитрия Овсянникова. Тогда Севастополь по уровню электоральной активности вошел в наиболее многочисленную группу регионов с показателями явки на уровне от 30 до 40 процентов.