Продавец несуществующих квартир не смог оспорить приговор

Организатор мошеннической схемы по продаже несуществующих квартир в ООО «Любимый берег» Борис Охрименко проведет 6 лет в исправительной колонии и возместит потерпевшим материальный ущерб.

В июне 2020 года Ленинским районным судом Севастополя Б.Охрименко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Тогда было установлено, что Б.Охрименко с подельниками заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи недвижимости, при этом строить жилье и передавать квартиры покупателям мошенник не собирался.

Таким образом с 2015-го по 2017 год под видом продажи жилья в строящихся домах в Севастополе им было похищено свыше 80 миллионов рублей почти у сотни граждан.

Суд назначил Б.Охрименко наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Сторона подсудимого приговор оспорила.

15 сентября Севастопольский городской суд рассмотрел апелляцию по этому делу и оставил приговор первой инстанции без изменений, сообщила пресс-служба суда.