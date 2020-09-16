Новое коллективное граффити нарисовали в Камышовой бухте

На одном из заборов грузового порта в Камышовой бухте появилась большая работа четверки уличных художников из Севастополя, Екатеринбурга и Московской области.

Как рассказал «Севастопольской газете» один из авторов работы — Алексей Кислов, идея родилась спонтанно, а реализация заняла всего несколько часов.

— Мы специально подобрали место, где нас никто не будет беспокоить и будет достаточно пространства для работы всем четверым, — сказал художник.

Все четыре граффити получились в одной цветовой гамме — синей, но А.Кислов объясняет это скорее случайностью, чем намеренным действием. А дальше — каждый из мастеров творил по собственному плану.

Художники Pavel Rtue, Maksim Revansh, Alexey Kislow и Petro Aesthetics такие акции проводят часто.