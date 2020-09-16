Минстрой будет контролировать строительство бюджетных объектов в РФ

Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

«Строительный контроль по объектам капитального строительства, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета в рамках государственных программ РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие здравоохранения», «Научно- технологическое развитие РФ», «Развитие образования», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», «Развитие культуры», осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ или подведомственным ему государственным учреждением», — говорится в документе.