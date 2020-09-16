Лето пока продолжается

До субботы в Крыму будет тепло и сухо: курортный сезон пока не кончился.

Температура воды в Черном море в Феодосии 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 22-24°, в Евпатории 23°. Воздуха — до 30°.

В Севастополе в пятницу, 18 сентября облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 24-26°.

В Симферополе 18 сентября ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 13-15°; днем 25-27°. Осадков не ожидается.

В субботу и воскресенье — 19-20 сентября полуостров посетит холодный фронт, который понизит температуру до 18-23 градусов днем и до 7-12 ночью. На побережье — до +20 градусов.