Крымский стаж нужно подтвердить до конца 2021 года

Специалисты Пенсионного фонда РФ в Севастополе принимают от работодателей сведения о крымском стаже для внесения на лицевые счета граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя.

Принимаемые отчеты по форме СЗВ-К содержат информацию о периодах трудовой деятельности севастопольцев ДО их регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования.

Данные сведения до 31 декабря 2021 года обязаны предоставить работодатели-страхователи в отношении своих работников (застрахованных лиц), а также граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями). Неработающие на данный момент граждане могут самостоятельно обратиться в любую клиентскую службу ПФР со своей трудовой книжкой, военным билетом, дипломом и прочими документами, подтверждающими стаж до 2015 года.

ВАЖНО! Сведения о крымском стаже пенсионеров — получателей пенсии по старости и/или по инвалидности (бессрочной) не подлежат обработке, поскольку уже учтены в полном объеме при установлении пенсии.

Сведения могут быть представлены страхователями в территориальные органы ПФР несколькими способами: на бумажном носителе (страхователем лично или его представителем), по почте, в форме электронного документа с использованием электронной подписи через Интернет. Бесплатное программное обеспечение, необходимое для формирования и проверки отчета, размещены на сайте ПФР pfrf.ru.

Правилами заполнения формы СЗВ-К установлено:

— отчет заполняется на основании данных из трудовой книжки и других документов, представленных застрахованным лицом для подтверждения своего трудового стажа (трудовые договора, договора ГПХ);

— сведения в форму СЗВ-К вносятся в хронологическом порядке за период с начала трудовой или иной общественно полезной деятельности застрахованного лица. При этом первой записью о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности является запись о первом периоде, второй записью является запись о втором периоде и так далее;

— сведения об особых условиях труда (условия для досрочного назначения пенсии) заполняются страхователем (работодателем) только по своему предприятию;

— вид деятельности (код) заполняется в соответствии с Приложением к инструкции по заполнению формы СЗВ-К.

Для обозначения крымского стажа используются коды: «ТДКРЫМ», «ДОГКРЫМ», «ИПКРЫМ».

Сведения по форме СЗВ-К заполняются отдельно на каждое застрахованное лицо с заполнением следующих реквизитов: СНИЛС; Фамилия; Имя; Отчество; Дата рождения.

Отметка о подтверждении факта проживания на 18 марта 2014 года заполняется на основании отметки о регистрации по месту жительства, проставляемой в паспорте гражданина Российской Федерации.

ВАЖНО! Работник (застрахованное лицо) должен проверить и заверить личной подписью сведения, внесенные работодателем (страхователем) в форму СЗВ-К.

По всем вопросам о порядке формирования и представления сведений можно обратиться:

— Клиентская служба №1 — ул.Урицкого, 2, 53-96-47.

— Клиентская служба №2 — ул.Пожарова, 5, 55-39-33.

— Клиентская служба №3 — ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35, 55-32-24.

— Клиентская служба №4 — ул.Н.Музыки, 60-А, 22-13-57.

— Отдел обработки документов персонифицированного учета Центра ПФР по выплате пенсий — 53-16-92.

— Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Центра ПФР по установлению пенсий — 53-16-97.