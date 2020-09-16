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Гамбургский проект Художественной школы не отвечает нормам пожаробезопасности

Щербакова Евгения

Эскизный проект нового здания Севастопольской художественной школы на Красном спуске, разработанный бывшим учеником школы, архитектором из Гамбурга, хорош внутренней планировкой, но диссонирует с окружающей архитектурой и не отвечает российским нормам пожарной безопасности, считает директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

По его словам, сегодня в качестве места застройки все еще остается Красный спуск. Предыдущее решение построить здание на мысе Хрустальный отклонено, как неподходящее для школы.

— В проекте Артура Купрейчука очень хорошо проработана внутренняя часть здания, однако сама постройка явно диссонирует с окружающей средой. Я говорил об этом Артуру. К такому же мнению пришли и члены Градостроительного совета, — прокомментировал положение дел А.Бурцев.

Он сообщил, что тендер на проектирование здания школы выиграла ялтинская проектная организация, которая уже представила 3 или 4 собственных эскизных проекта. Однако ни один из них не был признан удачным.

Поэтому в настоящее время на будущем месте застройки ведутся проектно-изыскательские работы, в частности, берутся пробы грунта. От полученных результатов будет зависеть, продолжится ли рассмотрение Красного спуска в качестве места будущей застройки или нет.

Что касается эскизного проекта А.Купрейчука, то при всех плюсах внутренней части здания фирма-застройщик, изучив проект, указала на противоречие планировочных решений российским противопожарным нормам, согласно которым каждый этаж должен быть изолирован.