Гамбургский проект Художественной школы не отвечает нормам пожаробезопасности

Эскизный проект нового здания Севастопольской художественной школы на Красном спуске, разработанный бывшим учеником школы, архитектором из Гамбурга, хорош внутренней планировкой, но диссонирует с окружающей архитектурой и не отвечает российским нормам пожарной безопасности, считает директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

По его словам, сегодня в качестве места застройки все еще остается Красный спуск. Предыдущее решение построить здание на мысе Хрустальный отклонено, как неподходящее для школы.

— В проекте Артура Купрейчука очень хорошо проработана внутренняя часть здания, однако сама постройка явно диссонирует с окружающей средой. Я говорил об этом Артуру. К такому же мнению пришли и члены Градостроительного совета, — прокомментировал положение дел А.Бурцев.

Он сообщил, что тендер на проектирование здания школы выиграла ялтинская проектная организация, которая уже представила 3 или 4 собственных эскизных проекта. Однако ни один из них не был признан удачным.

Поэтому в настоящее время на будущем месте застройки ведутся проектно-изыскательские работы, в частности, берутся пробы грунта. От полученных результатов будет зависеть, продолжится ли рассмотрение Красного спуска в качестве места будущей застройки или нет.

Что касается эскизного проекта А.Купрейчука, то при всех плюсах внутренней части здания фирма-застройщик, изучив проект, указала на противоречие планировочных решений российским противопожарным нормам, согласно которым каждый этаж должен быть изолирован.