Банкоматы, терминалы и мобильное приложение РБНК банка снова работают

Системообразующий банк Крыма РНКБ восстановил работу банкоматов и терминалов после сбоя в электроснабжении, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«РНКБ банк сообщает о полном восстановлении работы всей банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов) после сбоя в электроснабжении центра обработки данных банка, которая затронула работу внешних и внутренних сервисов», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен, в настоящее время банк налаживает деятельность вспомогательных сервисов.

Справка

РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1 200 банкоматов, более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.