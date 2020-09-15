Приглашают пробежать кросс

В субботу, 19 сентября, в парке Победы Севастополя состоится «Кросс нации-2020». Желающим присоединиться к забегу предлагают пробежать одну из шести дистанций: 500 метров и один, два, четыре, шесть и 10 километров.

В перерывах можно будет осмотреть техническую выставку, постичь азы интуитивного рисования и сыграть в шахматы. Также гостей ждут выступления творческих коллективов города.

Сбор и регистрация участников — на площади у памятника Георгию Победоносцу с 7.00 до 9.30. Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет); полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача; полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Оформить этот полис можно будет на месте в мобильном пункте страхового агента, сообщили огранизаторы соревнований — ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

Справка

Всероссийский день бега «Кросс нации» — часть федерального проекта «Спорт — норма жизни». В 2020 году Кросс нации приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цели этого традиционного, ежегодного спортивно-массового события — пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, привлечение трудящихся и учащихся города к регулярным занятиям физической активностью.