Использовал для нападения нож для чистки овощей

В декабре 2019 года житель соседнего государства 1995 года рождения делал ремонт в квартире жителя Севастополя, но решил получить больше денег. Схватив небольшой нож для чистки овощей, он потребовал показать, где хозяин хранит деньги. Тот испугался за свои жизнь и здоровье и сообщил, где хранит накопления — 120 тысяч рублей. Злоумышленник похитил еще и мобильный телефон клиента.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу и направила его в Балаклавский суд. Парень обвиняется в совершении разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.