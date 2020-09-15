Горизбирком утвердил результаты выборов

Севастопольская городская избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов губернатора города: Михаил Развожаев на выборах набрал 85,72% голосов при явке 48,28%.

«Признать досрочные выборы губернатора города Севастополя состоявшимися, результаты выборов — действительными. Считать избранным на должность губернатора города Севастополя Развожаева Михаила Владимировича, получившего 135 132 голоса избирателей, что составляет 85,72%», — объявил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко во время заседания комиссии. Соответствующие протоколы подписаны членами избиркома.

Результаты довыборов депутата Заксобрания по второму округу также утверждены. «Считать избранным депутатом Законодательного собрания города Севастополя второго созыва Куликова Валерия Владимировича, получившего наибольшее количество голосов избирателей — 6 078, что составляет 43,35% голосов, принявших участие в голосовании», — сообщил С.Даниленко.

Досрочные выборы губернатора Севастополя проводились из-за отставки прежнего губернатора — Дмитрия Овсянникова. Довыборы в заксобрание — из-за назначения Екатерины Алтабаевой членом Совета Федерации.