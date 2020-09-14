Вне уроков учителей обязали носить маски

Еще недавние рекомендации носить маски вне занятий, и разрешение вести уроки без масок, приобретают характер обязательных требований. Теперь вне урока педагоги должны обязательно носить маски.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 14 сентября.

По заверениям директора департамента образования Елены Богомоловой, сейчас в школах регулярно проводится дезинфекция, состояние здоровья школьников ежедневно контролируется школьной медсестрой, проводится термометрия и с признаками ОРВИ детей отправляют домой.

— С утра, после выборов, во всех образовательных учреждениях провели генеральную уборку, — отчиталась Е.Богомолова. Она также подвердила, что в школы дополнительно закуплены неконтактные термометры, и в случае необходимости заявки на их приобретение будут поданы своевременно.