Сквер Севастопольских курсантов превратился в долгострой

— Сроки сдачи реконструируемого сквера были сорваны из-за объявленного карантина в связи с пандемией covid 19, — не без раздражения сообщил «Севастопольской газете» производитель работ ООО «Строй Контакт» А.Табалыкин.

На вопрос в каком объеме выполнены работы на сегодняшний день, он ответить отказался, объяснив, что несмотря на то, что его телефон указан на информационном стенде на месте работ, он на текущий момент занимается благоустройством мест отдыха в Инкермане и уже больше месяца на стройке в бухте Стрелецкой не появлялся. При этом добавил, что есть согласование с врио губернатора Михаилом Развожаевым, что дата сдачи сквера курсантов переносится на ноябрь.

Инициативная группа защитников сквера, созданная из жителей близлежащих домов, на протяжении длительного времени стучалась во многие правительственные инстанции, обращалась к муниципальным и городским депутатам, даже в администрацию Президента России, пытаясь донести мысль, что людям не нужен сквер, построенный без учета их мнения и при нарушении их гражданских прав. Как говорят активисты, благоустройство территории идет вопреки их мнению.

На сегодняшний день парк выглядит разрушенным. Вместо уютных грунтовых тропинок — плитка, уничтожен травяной покров, который планируют заменить на искусственный, корневая система 50-летних деревьев нарушена земляными работами. Деревья вряд ли переживут эту реконструкцию.

Против желания людей, в непосредственной близости с памятником севастопольским курсантам, погибшим в Великую отечественную войну, продолжают обустраивать площадку для выгула и дрессировки собак и устанавливать урны для собачьих экскрементов. Как объяснили активисты, даже рабочие на объекте в шоке от того, что происходит на строительной площадке.

Напомним, заказчиком реконструкции сквера Севастопольских курсантов выступает Государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Работы по капитальному ремонту на 109 млн рублей начались в апреле 2020 года и должны были завершиться к 1 сентября.