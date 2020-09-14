Севприроднадзор нашел несколько незаконных водозаборов на Бельбеке

Экологическая инспекция совместно с полицией провела рейды по руслу Бельбека, где обнаружила несколько самовольных заборов воды, следы дноуглубительных работ и изменений береговой линии.

Так, в районе мостового перехода через Бельбек у села Пироговка сотрудники Севприроднадзора наткнулись на электрогенератор, с помощью которого вода качалась из реки. Сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району установили не только юридическое лицо, организовавшее водозабор, но и личность контролера, который должен был этому помешать. Оба привлечены к административной ответственности за нарушение Водного кодекса РФ.

Здесь же были зафиксированы отвалы грунта с левого и правого берега Бельбека, в результате чего вода в реке стала мутной. Лабораторные испытания в отобранных пробах выявили превышение вредных веществ в воде реки. Пока виновных установить не удалось, административное расследование продолжается.

Еще одно техническое водозаборное сооружение обнаружено на правом берегу Бельбека между Фронтовым и Холмовкой. Здесь народные умельцы качали из реки воду и по самодельному трубопроводу подавали к теплицам. Экологи заметили и следы дноуглубительных работ на реке, и изменение береговой линии. Поскольку село Холмовка находится в Бахчисарайском районе, то материалы дела направлены в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, говорится в сообщении пресс-службы Севприроднадзора.