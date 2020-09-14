С общественным транспортом на Северной стороне будут разбираться

Работу общественного транспорта на Северной стороне приказано пересмотреть. Такое поручение дано на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 14 сентября.

Речь идет о перевозке пассажиров на автобусном маршруте №36 с площади Захарова, через села Полюшко, Орловка до поселка Кача.

Как доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, периодичность движения автобусов составляет каждые 15 минут в пиковые часы и 20 минут — в обычное время. Кроме того, с площади Ушакова в Качу ходят автобусы №137, с периодичностью 24 рейса в день.

При этом жители этих населенных пунктов просят увеличить количество рейсов в утренние и вечерние часы, что, по словам, С.Румянцева, станет возможным после доведения дополнительных денежных лимитов и включения их в бюджет.

На это врио губернатора Михаил Развожаев распорядился сначала разобраться с существующим графиком движения.

— Коммерческий маршрут приезжает в то время, когда людям надо ехать на работу или в школу, собирает пассажиров за деньги. Через полчасика приезжает наш государственный автобус, когда все уже уехали, и никому это уже не нужно. Мы тратим бюджетные деньги, зато кто-то прекрасно себя чувствует, — попенял подчиненному М.Развожаев, предложив пересмотреть схему движения таким образом, чтобы вместо коммерческих автобусов ездили государственные.

— И льготы будут реализованы, и коммерческую часть усилим, и, может быть, не надо будет дополнительных лимитов, — предположил глава города, заодно распорядившись провести такую работу по всем аналогичным маршрутам.

— А то заливаем в дуршлаг бюджетные деньги, — заметил он.